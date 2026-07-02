2ª etapa do Circuito Nigth Run em Conceição da Barra

O evento reuniu cerca de 400 atletas em noite mágica no cais da cidade e segue para a terceira etapa em Pinheiros, no dia 1° de agosto

Cerca de 400 atletas participaram da Barra Night Run, válida pela 2ª Etapa do Circuito TechPignaton de Corrida Noturna. Atletas de vários municípios participaram desse evento que ficou marcado no ano em Conceição da Barra.

O evento contou com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do município, que colocou toda a sua equipe à disposição para abrilhantar a festa. A corrida fez parte da programação da tradicional Festa do Pescador, realizada pela colônia de pescadores de Conceição da Barra.

O Secretário de Esportes do município, Aroldo Paranaguá, em sua fala destacou a importância do evento: “- Ficamos muito felizes em receber grandes eventos esportivos em nosso município, pois fortalece o esporte, fomenta o comércio local e evidencia as potencialidades da cidade”, declarou ele.

Aroldo parabenizou a sua equipe que esteve empenhada na realização do evento, tanto por parte da prefeitura, quanto por parte da Texas Sports, empresa realizadora do evento.

RESULTADOS

O campeão geral no masculino foi o atleta Leonardo Alves e no feminino Simoni Fidelis. Além de Benedicto Junio no geral masculino Barrense e Nathany Batista Timbohyba no geral feminino Barrense.

Agora o circuito vai para a cidade de Pinheiros, no dia 1 de agosto. A terceira etapa promete parar a cidade com mais um mega evento da Texas Sports.

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