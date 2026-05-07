Cabo de andaime se rompeu durante pintura de fachada no bairro Ouro Preto. Bombeiros resgatam trabalhadores sem ferimentos graves

Três trabalhadores ficaram pendurados a uma altura de seis andares na tarde desta quinta-feira (7/5), após o cabo de um andaime se romper durante um serviço de pintura em um prédio no bairro Ouro Preto, região da Pampulha em Belo Horizonte.

O incidente ocorreu na Rua Desembargador Paula Mota, próximo ao número 1.700. Os pedreiros realizavam pintura na fachada do edifício quando o cabo principal do balancim rompeu. Eles ficaram suspensos apenas pelas cordas de segurança do equipamento.

Uma vizinha de um prédio em frente flagrou o momento e divulgou na redes sociais. As imagens mostram um pintor tentando descer por uma corda arriscando a própria vida, antes da chegada do resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foram acionadas e realizaram o salvamento em altura com sucesso. Os três profissionais foram resgatados em segurança e nenhum deles sofreu ferimentos graves. Após o resgate, os bombeiros permaneceram no local para retirar a plataforma que ficou pendurada na fachada do prédio.

O caso gerou grande susto, mas terminou sem consequências mais graves para os trabalhadores.

VÍDEO:

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