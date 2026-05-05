VÍDEO | Motorista embriagado invade calçada, mata mulher e fere três crianças em Boa Vista

Uma mulher morreu e três pessoas da mesma família ficaram feridas após um motorista embriagado invadir uma calçada e atropelar as vítimas em Boa Vista. O caso aconteceu na manhã de domingo (3), na Avenida Ataíde Teive, no bairro Caimbé, na Zona Oeste da cidade.

A vítima foi identificada como Carmen del Valle Martinez Garcia, de 25 anos, venezuelana. Ela estava acompanhada do marido e dos dois filhos no momento do acidente.

Crianças ficaram feridas

Os filhos do casal, uma menina de 6 anos e um menino de 3, sofreram fraturas nas pernas e no rosto. Equipes de resgate prestaram atendimento no local e encaminharam as crianças ao Hospital da Criança.

O marido da vítima também teve ferimentos na perna direita e no rosto, sendo levado ao Hospital Geral de Roraima (HGR).

Carro invadiu calçada em alta velocidade

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. As imagens mostram o veículo saindo da pista após o motorista perder o controle. Em seguida, o carro sobe na calçada, atinge a família e colide contra uma coluna de concreto.

Testemunhas relataram que o automóvel trafegava em alta velocidade no sentido Centro.

Motorista estava embriagado

Policiais militares prenderam o motorista, de 30 anos, ainda no local. Segundo a corporação, ele apresentava sinais de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

O teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool.

VÍDEO:

Caso segue sob investigação

A Polícia Civil acionou a perícia técnica para análise da cena do acidente, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo.

Na delegacia, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa e condução de veículo sob efeito de álcool.

O veículo, que ficou parcialmente destruído, foi removido para o pátio do Detran. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

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