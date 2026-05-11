VÍDEO | Homem morre afogado e corpo é encontrado com marcas de ataques de piranhas

Um homem de 37 anos morreu afogado neste domingo (10) no município de Iranduba, localizado a cerca de 27 quilômetros de Manaus. O corpo da vítima foi encontrado durante uma operação de resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Segundo informações divulgadas por testemunhas, partes do corpo apresentavam sinais de ataques de piranhas após o afogamento. Um vídeo registrado no local mostra o momento em que os bombeiros retiram a vítima das águas.

As imagens começaram a circular em grupos de mensagens e mostram o trabalho das equipes de busca durante o resgate do corpo.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do afogamento. As autoridades investigam se o homem estava tomando banho no rio, se caiu de uma embarcação ou se outro fator contribuiu para o acidente.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos periciais.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades locais.

VÍDEO:

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