VÍDEO | Homem escapa por pouco de ser esmagado por elevador em movimento

Um homem escapou por pouco de um acidente ao sair do elevador em um condomínio em Valsad, na Índia. Quando ele abriu as portas, o morador desce, mas o elevador sobe rapidamente e por pouco não prende a pessoa no vão entre o chão e a plataforma. A cena foi registrada por câmera de segurança e viralizou nas redes sociais.

Internautas colocaram em dúvida a autenticidade das imagens, com muitos sugerindo ser uma obra feita por inteligência artificial. A imprensa indiana noticiou o incidente, que ocorreu na terça-feira (3), e identificou a vítima.

Após cerca de 35 segundos, as portas do elevador se abrem e ele tenta sair. O elevador, no entanto, sobe rapidamente enquanto ele saía. Panchal bateu a cabeça na porta e sofreu um ferimento leve, segundo a rede de televisão indiana NDTV.

O elevador foi retirado de serviço. Uma avaliação preliminar indica falha no mecanismo de acionamento, o que teria provocado a movimentação do elevador apesar de ter as portas abertas.

Veja vídeo (Reprodução @BensonNewsHub):

