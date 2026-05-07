VÍDEO | Cliente esfaqueia cabeleireiro dentro de salão após reclamar de corte

Uma cliente de 27 anos foi presa após esfaquear o cabeleireiro Eduardo Ferrari dentro de um salão de beleza na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. O caso ocorreu na última terça-feira (5) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram a suspeita, identificada como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, discutindo com o profissional. Em seguida, quando o cabeleireiro vira de costas para atender outra cliente, ela retira uma faca da bolsa e o atinge nas costas, próximo ao pescoço.

Após o ataque, funcionários e clientes conseguiram conter a agressora. O cabeleireiro, ferido, conseguiu sair do local em busca de ajuda.

Motivação seria insatisfação com corte

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a mulher afirma que cometeu o crime por estar insatisfeita com um procedimento realizado anteriormente.

“Ele estragou todo o meu cabelo. Minha franja está parecendo o Cebolinha”, disse, fazendo referência ao personagem Cebolinha.

Segundo a vítima, a agressora já havia sido cliente meses antes e teria se irritado com o resultado do corte.

Caso gera debate sobre enquadramento

A suspeita teria confessado o crime à polícia. O caso foi registrado como:

lesão corporal

ameaça

autolesão

no 91º Distrito Policial (Ceasa), sendo encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o caso tramita como termo circunstanciado e que não foi localizado registro de prisão em flagrante ou mandado de prisão vigente.

A defesa da vítima, representada pela advogada Quecia Montino, contesta a tipificação e pede que o caso seja tratado como tentativa de homicídio.

VÍDEO:

Estado da vítima

O cabeleireiro não corre risco de morte, mas está emocionalmente abalado. Em nota, o salão informou que os atendimentos do profissional foram suspensos temporariamente.

O estabelecimento também criticou o enquadramento do caso e anunciou medidas para reforçar a segurança:

“Não podemos normalizar situações como essa. Trata-se de algo gravíssimo”, afirmou em comunicado.

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