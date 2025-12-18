VÍDEO | Amante é flagrado e fica pendurado em letreiro de hotel

Flagra mostra homem quase nu tentando fugir após ter caso descoberto

Um homem foi visto pendurado em uma estrutura luminosa do lado externo de um prédio, vestindo apenas uma cueca colorida, na cidade de Hangzhou, na China.

A cena foi registrada por vizinhos que observavam tudo das janelas de apartamentos próximos.

As imagens mostram o homem agarrado a uma grande estrutura iluminada instalada na fachada do edifício, a vários andares do chão. Segundo relatos locais, ele teria tentado escapar ao ser surpreendido pela esposa dentro de um quarto onde ocorria um encontro extraconjugal.

Durante o registro em vídeo, é possível ver movimentação dentro do cômodo de onde ele supostamente saiu pela janela. Moradores do andar superior se inclinam para fora, curiosos com a situação, enquanto acompanham a tentativa desesperada de fuga.

De acordo com as informações divulgadas, o homem percorreu a parede externa do prédio até alcançar o letreiro luminoso, onde acabou ficando preso por alguns instantes. A cena bizarra deixou quem assistia visivelmente chocado com o risco envolvido.

O vídeo se espalhou rapidamente pelas plataformas digitais em Hangzhou, provocando uma onda de comentários. Muitos usuários reagiram com ironia, destacando os perigos de manter um caso amoroso em prédios altos. Outros focaram no aspecto visual da situação, classificando o episódio como surreal.

Entre as mensagens compartilhadas, um internauta comentou que “o custo de uma traição está cada vez maior” e sugeriu que pessoas nessa situação deveriam aprender escalada. Outro ironizou o fato de o homem ao menos ter conseguido vestir um short antes de sair pela janela.

Também houve críticas mais duras. Um comentário dizia que o homem teve coragem para trair e para arriscar a própria vida, mas não para encarar a esposa. Apesar da repercussão, autoridades locais não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o desfecho do caso nem sobre eventuais consequências para o homem envolvido. O episódio ocorreu poucos dias depois de outro vídeo viral no país, que mostrou uma mulher quase caindo de um prédio ao tentar se esconder da esposa de seu parceiro.

VÍDEO:

