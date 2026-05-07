VÍDEO | Adolescente fica gravemente ferido após colisão entre bicicleta e caminhão

Um adolescente ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um caminhão nesta semana. A colisão, registrada por câmeras e amplamente compartilhada nas redes sociais, chamou atenção pela força do impacto.

As imagens mostram o adolescente trafegando pela calçada. Em determinado momento, ele tenta acessar a via e entra repentinamente na frente de um caminhão que seguia pela pista.

O motorista ainda tentou desviar ao perceber a aproximação, mas a curta distância impediu qualquer manobra capaz de evitar a colisão.

Impacto e socorro

Com a batida, a carga transportada pelo caminhão — vergalhões de ferro — atingiu a região do peito do adolescente, agravando os ferimentos.

Testemunhas que estavam no local se assustaram com a cena e acionaram rapidamente o resgate.

Equipes de atendimento prestaram os primeiros socorros ainda na via e encaminharam o jovem para uma unidade hospitalar da região.

Estado de saúde e investigação

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do adolescente.

As autoridades seguem apurando as circunstâncias do acidente para esclarecer responsabilidades.

VÍDEO:

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