Uma taça de vinho pode aumentar a gordura corporal? A ciência responde

Uma nova pesquisa internacional acendeu o sinal amarelo para quem considera o álcool diário algo inofensivo. O estudo indica que mesmo uma taça de vinho ou um copo de cerveja por dia pode estar associado a mudanças na forma como o corpo armazena gordura.

O que os pesquisadores encontraram

Os cientistas observaram que níveis modestos de consumo alcoólico podem se relacionar com aumento da gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos internos.

Esse tipo de gordura é considerado mais perigoso porque está ligado a:

diabetes tipo 2

doenças cardiovasculares

síndrome metabólica

Diferente da gordura subcutânea (logo abaixo da pele), a visceral tem impacto mais direto na saúde.

Por que isso preocupa quem bebe socialmente

Durante anos, o consumo moderado de vinho foi visto por muita gente como neutro ou até benéfico. Mas o consenso científico mais recente vem mudando o tom.

Hoje, muitos especialistas destacam que:

não existe nível totalmente seguro de álcool

mesmo ingestão leve pode trazer efeitos cumulativos

o impacto varia conforme frequência, dose e perfil da pessoa

O que dizem estudos mais amplos

Outras pesquisas apontam que até um ou dois drinks por semana já podem estar associados a maior risco de morte precoce e problemas cardiovasculares quando comparados a consumos menores.

Além da gordura corporal, o álcool tem sido relacionado a:

alterações cerebrais

maior risco de alguns cânceres

efeitos negativos no coração

prejuízos ao sistema nervoso

O que fica de mensagem

A relação entre álcool, peso e saúde é mais complexa do que se imaginava. A tendência das evidências atuais é clara: quanto menor o consumo, menores os riscos ao longo do tempo.

