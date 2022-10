Tem chatos marcando sua @ no Twitter? Você poderá impedir isso

Unsplash/Jeremy Bezanger Twitter terá novidades

O Twitter está trabalhando em uma forma de dar mais controle para o usuário no quesito “menções”. Ao que tudo indica, a empresa já está testando a nova funcionalidade.

Mais uma vez, a desenvolvedora e leaker Jane Manchun Wong descobriu a novidade e logo a compartilhou com seus seguidores.

Aparentemente, o recurso dará ao usuário a possibilidade de decidir como as menções vão funcionar para cada perfil. Será possível bloquear totalmente as marcações ou limitar quem poderá fazê-lo, com as opções de “qualquer um” ou “apenas pessoas que você segue”.

Ainda não há uma data para a estreia dessa opção ou se ela realmente chegará um dia. Contudo, seria uma adição muito bem-vinda, especialmente para as pessoas que prezam o máximo por sua privacidade.

Marcação em postagens não é algo inédito, ainda mais no Twitter. Porém, é comum acontecer de uma conversa longa entre vários usuários ficar lançando notificações, mesmo que você não esteja participando. Tudo porque alguém realizou uma menção com seu @ nos primeiros tuítes.

É verdade que podemos silenciar uma conversa para evitar tal situação, mas o bloqueio de menções serviria principalmente para impedir desconhecidos de marcarem a sua conta sem a sua permissão.

Twitter testou novidades também com hashtag

Parece que as marcações são o foco atual da rede social. Além de realizar experimentos com as menções de usuários, a empresa também vem pensando em alternativas para as hashtags.

Segundo Jane Manchun Wong, pode ser que em um futuro próximo, apenas marcas ou propagandas poderão fazer uso do popular #. Assim, palavras comuns ou que não têm relação alguma com companhias não mais poderiam ser transformadas em links.

Dá para especular que o motivo para essa mudança seja desenvolver uma nova forma de monetização.

Seja como for, dos dois testes mais recentes por parte do Twitter, esse é o mais polêmico.





Fonte: IG TECNOLOGIA