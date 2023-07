Sexo baunilha faz sucesso até entre famosos: o que é isso?

Do sabor de sorvete à trend vanilla girl do Tik Tok – que ressalta looks em tons de bege, pastéis e branco -, a baunilha está ligada ao que é neutro. No sexo, o termo serve para identificar alguém que gosta do que é tradicional em sua cultura e foge de relações com fantasias e brinquedos sexuais. As informações são da Universa Uol.

O termo foi usado pela primeira vez entre os adeptos do BDSM, como um jargão para definir quem estava de fora do mundo dos fetiches, de acordo com a sexóloga Michelle Sampaio.

“Algumas pessoas dizem que a intenção até era tirar sarro, mas hoje muitas pessoas do BDSM afirmam que é só uma maneira de expressar essa neutralidade.”

O sexo baunilha, portanto, é o convencional, que não tem brincadeiras eróticas, apetrechos ou qualquer tipo de inovação para sair da rotina. Não há nenhuma prática específica para quem se considera vanilla. Eles seriam o oposto dos kink. O sexo é bem mais focado na penetração e nas preliminares do que na imaginação.

As relações não se resumem a um tipo só de posição e aos casais heterossexuais. Tudo que é comum para as duas pessoas que estão participando pode ser considerado vanilla. Posições variadas, sexo anal e masturbação estão dentro do mundo baunilha.

Baunilha além do sexo

Há quem também se defina como baunilha no comportamento. O significado é o mesmo. O termo faz alusão a uma pessoa neutra, que não chama atenção. Esse jeito de ser pode estar relacionado às preferências nos relacionamentos também, mas não é uma regra. A pessoa pode ser baunilha só no sexo ou não, segundo Sampaio.

Famosos do mundo baunilha

Alguns famosos já declararam que, para eles, menos é mais. Giovanna Ewbank já disse em seu canal no YouTube que é fã do “papai e mamãe”. “Para mim, papai e mamãe é o melhor. E na cama. Gente, tem lugar mais confortável?”. Fernanda Lima também prefere essa posição.

Zoe Saldaña já revelou, em entrevista à revista Marie Claire, que suas preferências estão mais ligadas às posições – papai e mamãe, de quatro, em pé e por cima do parceiro.