Sem roteiro e com prazer: como as preliminares melhoram sua vida sexual

Se as preliminares parecem simples e até básicas, saiba que não é bem assim. Entre as principais queixas relacionadas ao sexo hoje, boa parte está atrelada a elas — como o pouco tesão ou o desinteresse em dar prazer ao outro. E há dados para provar que isso não acontece somente no seu grupo de amigos.

Segundo uma pesquisa feita pela rede social adulta “Sexlog”, 51% dos seis milhões de usuários da plataforma disseram estar insatisfeitos na cama. Por outro lado, 34,5% dos entrevistados responderam que transam de duas a três vezes por semana, enquanto 25,1% transam quatro vezes ou mais no mesmo período. Se fizermos as contas, é muito sexo para pouco prazer.

A rotina faz com que as pessoas façam tudo mais rápido para darem conta das obrigações e, com isso, pulam etapas muito importantes em uma relação sexual. É por isso mesmo que, sim, devemos falar sobre preliminar. E mais: devemos entender que a causa de preliminares escassas é muito mais problemática do que imaginamos.

A timidez e a repressão são motivos fortes que levam muitos a pularem etapas. Os sentimentos da mulher em relação ao seu próprio corpo, por exemplo, podem afetar diretamente o quanto ela aproveita o sexo e como se comporta durante a relação.

Um novo começo

Não há fórmula exata para o prazer, por isso a solução está no diálogo. Cada pessoa reage de um jeito que precisa ser descoberto pelo parceiro ou parceira — mas a linguagem desta conversa não precisa ser verbal. Aliás, ela se torna muito mais interessante se for corporal…

As preliminares são uma necessidade fisiológica para as mulheres, pois preparam o seu corpo para o sexo. Beijos e carícias são muito bem-vindos, a estimulação clitoriana, vaginal e dos seios também. Embora a mulher funcione de um jeito diferente do homem, isso não quer dizer que homens não precisam de diálogo.

No entanto, se nem você, nem o parceiro estão dispostos ou desejam encontrar essa harmonia, não vale a pena insistir em levar qualquer investida até a cama.

Em busca do prazer

Beijo, carícia, provocações, sexo oral – que às vezes nem é preliminar e é o caminho do prazer em si… Tudo pode, mas só deve quando o desejo estiver presente.

Caso ainda não haja intimidade, parta para os pequenos toques e leves movimentos de mãos. A “velocidade” quem vai determinar são os dois, em dupla, porém, vale um alerta: a pressa pode ser sua inimiga e a ansiedade acabar atrapalhando tanto a mulher quanto o homem.

Além disso, seguir o mesmo roteiro sempre pode prejudicar sua performance. Saber vivenciar o momento e estar presente na situação é indispensável. Se ainda assim o desejo não pintar e os toques parecerem frios, é melhor não insistir. Transar para cumprir tabela é o grande problema da falta de prazer. Procure qualidade e não (só) quantidade.

Os pontos certos

A descoberta do próprio corpo deveria ser natural e até estimulada, mas nem sempre é assim. A repressão social faz com que as mulheres pensem que chegar ao orgasmo seja, muitas vezes, uma tarefa muito difícil. Assim, a saída para nos conhecermos melhor é a masturbação.

Na relação, deixar um pouco de lado o pênis e a vagina pode ajudar você e seu par a descobrirem outras zonas erógenas do corpo. Vale brincar com as carícias como você fazia quando era adolescente, lembra? Amassos, chupões, respirar ofegante ao pé do ouvido, tudo isso vale!

Outra dica é fazer com que o seu parceiro brinque com seus seios, afinal, as mulheres podem chegar ao orgasmo apenas com estímulos nos mamilos.

Provocações em diferentes posições, ainda que não haja penetração, podem trazer muito prazer também através da pressão no períneo, aquela região sensível entre o ânus e os órgãos sexuais.

Solte sua imaginação: ela, sim, pode ser garantia de boas preliminares e, consequentemente, orgasmos.