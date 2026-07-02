São Mateus avança no fortalecimento do agronegócio com novo Centro de Capacitação do SENAR-ES

Projeto de lei para doação do terreno segue para análise da Câmara Municipal; investimento previsto supera R$ 20 milhões

A Prefeitura de São Mateus deu mais um passo para fortalecer o agronegócio regional com o encaminhamento à Câmara Municipal do Projeto de Lei que autoriza a doação do terreno destinado à construção do novo Centro de Treinamento do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-AR/ES).

O investimento, que ultrapassa R$ 20 milhões, representa um importante avanço na infraestrutura educacional e tecnológica voltada ao setor rural, consolidando o município como referência no desenvolvimento agropecuário do Norte do Espírito Santo.

A nova unidade oferecerá ações de Formação Profissional Rural, Atividades de Promoção Social, Ensino Técnico de Nível Médio e o modelo de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), ampliando as oportunidades de capacitação para produtores e trabalhadores do campo.

Cursos técnicos gratuitos e reconhecidos pelo MEC

O SENAR-ES disponibilizará cursos técnicos gratuitos e semipresenciais, com 70% da carga horária realizada a distância e 30% presencialmente, utilizando plataformas digitais modernas e atividades práticas no polo de ensino.

Os diplomas serão reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA).

Entre os cursos previstos estão:

Técnico em Agricultura, com foco em gestão e processos de cultivo;

Técnico em Agronegócio, voltado para empreendedorismo e administração rural;

Técnico em Fruticultura, especializado na implantação e manejo de pomares;

Técnico em Zootecnia, direcionado à produção e manejo animal;

Técnico em Segurança do Trabalho no Campo, voltado à prevenção de acidentes e adequação às normas do setor agropecuário.

Parceria institucional fortalece o projeto

A reunião de alinhamento para implantação do centro contou com a participação de representantes da administração municipal, da Câmara de Vereadores, do SENAR-ES e do Sindicato Rural de São Mateus.

Participaram o presidente da Câmara Municipal, Wanderley Segantini; o secretário de Desenvolvimento, Hassan Rezende; e a secretária de Gabinete, Tâmara da Costa.

Representando o SENAR-AR/ES estiveram presentes o presidente da FAES e do SENAR-ES, Júlio Silva Rocha Júnior, além da superintendente Letícia Toniato Simões, do superintendente adjunto Fabrício Gobbo Ferreira, do coordenador da ATeG, Vinicius Maline Tavares, e da analista Anne Cunha Boldrin.

O Sindicato Rural de São Mateus também reforçou seu apoio à iniciativa por meio do presidente Renilto Quinquim Correia, do vice-presidente Leonardo Gabriel Correia, do secretário José de Melo Guilherme, do tesoureiro Roque Oliveira e dos integrantes do Conselho Fiscal.

Investimento fortalece o Norte do Espírito Santo

Com a implantação do novo Centro de Capacitação do SENAR-ES, São Mateus amplia sua estrutura de qualificação profissional e fortalece a cadeia produtiva do agronegócio, preparando mão de obra especializada e incentivando a modernização do setor rural.

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