Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências no Porto e no Maruim; Defesa Civil e Ação Social em alerta

O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando as primeiras inundações em áreas residenciais de São Mateus. O balanço atualizado da Defesa Civil confirma que quatro imóveis já foram invadidos pelas águas, sendo três no bairro Porto e um na comunidade do Maruim. Com a continuidade das chuvas nas cabeceiras, a previsão técnica é de que o volume suba ainda mais, afetando novas residências nas próximas horas.

Operação de Contingência

Diante do cenário de transbordamento, a Prefeitura de São Mateus estabeleceu um protocolo de resposta rápida. A dinâmica de atendimento começa com a inspeção técnica da Defesa Civil nos pontos de alagamento. Ao identificar famílias em situação de vulnerabilidade ou imóveis comprometidos, o órgão aciona imediatamente a Secretaria de Assistência Social para o suporte humanitário.

O remanejamento dos moradores segue uma ordem de prioridade para garantir o acolhimento:

Apoio Familiar: A primeira tentativa é o deslocamento do morador para a residência de parentes.

Abrigo Público: Caso o cidadão não possua rede de apoio próxima, a Secretaria de Assistência Social providencia um lar temporário em alojamentos municipais ou por meio de programas de assistência.

Logística e Prejuízos Materiais

Para minimizar as perdas das famílias, caminhões da Prefeitura estão sendo mobilizados para a retirada de móveis e eletrodomésticos. Os pertences são levados para depósitos municipais seguros. Além do transporte, as equipes realizam o cadastro das famílias para o fornecimento de kits de higiene, mantimentos e acompanhamento psicossocial.

Riscos e Canais de Emergência

Com o solo encharcado e o Rio Cricaré em ritmo de elevação, o risco de deslizamentos de encostas e novas inundações permanece em nível alto. A recomendação das autoridades é que os moradores de áreas ribeirinhas deixem os imóveis ao primeiro sinal de transbordamento, evitando o contato com as águas devido ao risco de doenças.

Contatos de Emergência:

Defesa Civil: (27) 3195-0138

Corpo de Bombeiros: 193

