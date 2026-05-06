Presente vira frustração | Jovem recebe leite condensado no lugar de iPhone em São Paulo

Uma jovem de 23 anos passou por uma situação inusitada ao receber um presente de aniversário em Praia Grande. Em vez de um celular novo, ela encontrou uma caixa de leite condensado dentro da embalagem entregue em sua residência.

O aparelho, um iPhone 16e, havia sido comprado à vista pelo site da Amazon, com previsão de entrega no dia seguinte. No entanto, o pedido chegou dias depois e com conteúdo completamente diferente do esperado.

Entrega foi recebida por familiar

Segundo a jovem, identificada como Valentina Vitória, ela não estava em casa no momento da entrega, que foi recebida pela sogra. O marido abriu o pacote para preparar o presente, mas se deparou com o item inesperado e registrou a situação em vídeo.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a encomenda foi deixada na portaria do prédio. De acordo com a consumidora, o código de rastreio confere com o da embalagem recebida, que consta como entregue no sistema.

Caso foi levado à empresa

A família entrou em contato com a empresa logo após o ocorrido. Até a última atualização, a Amazon informou que o caso seria analisado, mas ainda não havia apresentado uma solução definitiva.

Direitos do consumidor

Em nota, o Procon-SP orientou que, em compras feitas por marketplaces, tanto a loja quanto a plataforma são responsáveis pelo cumprimento da oferta.

O consumidor pode exigir a substituição do produto ou o reembolso integral do valor pago. Especialistas recomendam registrar o ocorrido com fotos, vídeos e comprovantes, já que, em alguns casos, a situação pode gerar indenização por danos morais.

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