Paula Fernandes coloca biquíni minúsculo e seguidores aproveitam para dar zoom no volumão

A sertaneja tá como!? Paula Fernandes, sertaneja, influenciadora digital e modelo, impressionou os fãs na tarde desta segunda-feira (09) com um vídeo que deixou a galera simplesmente boquiaberta.

“Verão 2023”, escreveu na legenda da publicação. Já no clique, Paula Fernandes aposta em um biquíni minimalista, enquanto exibe seu corpo sarado e chamativo nas redes sociais. Atualmente, a musa conta com mais de 4,9 milhões de seguidores no Instagram.

“Como faz pra ter verão com neve aqui no Brasil?”, questionou um fã no campo de comentários. “Não tô acreditando que você não vai pro BBB. Não poderia desperdiçar essa oportunidade!”, pediu mais um.

Paula Fernandes fala sobre fama nos bastidores de ser ‘antipática’

Durante entrevista cedida à revista Quem, Paula Fernandes, influenciadora digital e musa de tudo, comentou sobre a sua fama de antipática e, claro, chocou a galera nas redes sociais.

“Fico triste de ser antipatizada, de ser chamada de distante. Não era intocável, eu era sem tempo. Até aproveito esse momento para pedir perdão a quem não pude atender, porque era humanamente impossível”

“É muito fácil julgar, o mundo é feito de juízes, e eu estou ali naquela posição de quem é julgada, e fiquei com a fama”

