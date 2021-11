Mulher grávida é agredida com pauladas e companheiro é preso em flagrante

Vizinhos ligaram para a PM após avistarem a vítima sangrando muito. As agressões aconteceram em uma casa de Jardim América, em Cariacica

Uma mulher grávida foi agredida no rosto com pauladas pelo companheiro, que foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (18). Vizinhos ligaram para a Polícia Militar após avistarem a vítima sangrando muito e uma testemunha contou aos policiais que a mulher chegou a ter convulsões.

Para os militares, a mulher grávida contou que já apanhou outras vezes do pai do neném, com quem mora em uma casa no bairro Jardim América, em Cariacica. De acordo com os militares, durante o atendimento médico, a vítima, que estava bastante ferida, contou que o agressor se escondeu em casa.

Os militares foram até o endereço e encontraram o homem, que não ofereceu resistência e foi detido.

O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a uma Delegacia Especializada da Mulher, onde são colhidos os depoimentos de crimes de violência contra a mulher.

A equipe de jornalismo esteve em Jardim América na manhã desta sexta-feira (19) e conversou com moradores, mas ninguém soube informar o estado de saúde da grávida agredida, ou a motivação do crime.

A Polícia Civil foi demandada mas ainda não respondeu a matéria.

(*Tv Vitória)