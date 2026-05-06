Mulher agredida em motel morre após mais de dois meses internada em Santa Catarina

A cabeleireira Karina Schirmer Soares, de 33 anos, morreu após mais de dois meses internada em decorrência de agressões sofridas dentro de um quarto de motel em Brusque. O caso ocorreu no dia 24 de fevereiro e é investigado como feminicídio.

O sepultamento aconteceu na última segunda-feira (4), em Guabiruba, cidade onde familiares, amigos e clientes prestaram homenagens à vítima. Nas redes sociais, pessoas próximas manifestaram pesar e descreveram Karina como uma pessoa tranquila e querida.

Crime ocorreu dentro de motel

De acordo com as investigações, Karina estava acompanhada de um homem de 27 anos em um motel localizado no bairro São Pedro, quando foi brutalmente agredida.

Ela sofreu ferimentos graves na cabeça, com afundamento de crânio, além de apresentar sinais de esganadura. Também foram encontrados indícios de tentativa de impedir a respiração da vítima, o que agravou ainda mais o quadro clínico.

A cabeleireira foi socorrida em estado grave e permaneceu internada por semanas, mas não resistiu às complicações dos ferimentos.

Investigação

O caso é conduzido pelas autoridades de Santa Catarina, que apuram as circunstâncias do crime e a responsabilidade do suspeito.

Com a morte da vítima, a investigação passa a considerar o crime como feminicídio, quando a violência é praticada contra a mulher em razão do gênero.

A polícia não divulgou novos detalhes sobre o andamento do caso até o momento.

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