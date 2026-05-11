Mounjaro supera remédio contra câncer e se torna o medicamento mais vendido do mundo

O medicamento Mounjaro, desenvolvido pela Eli Lilly, tornou-se o remédio mais vendido do mundo no primeiro trimestre de 2026, superando o tradicional tratamento oncológico Keytruda, da Merck & Co..

Segundo dados divulgados pela agência Bloomberg com base nos balanços financeiros das farmacêuticas, o Mounjaro registrou US$ 8,7 bilhões em vendas entre janeiro e março deste ano. No mesmo período, o Keytruda alcançou US$ 7,9 bilhões em faturamento.

A ascensão do medicamento está ligada ao sucesso da tirzepatida, princípio ativo utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também associado à perda de peso. A substância também é utilizada no Zepbound, versão aprovada especificamente para obesidade.

Juntos, Mounjaro e Zepbound já acumulam receita de US$ 36,5 bilhões, valor superior ao faturamento anual de US$ 31,6 bilhões obtido pelo Keytruda durante todo o ano de 2025.

A mudança representa o fim da liderança isolada da Merck no mercado farmacêutico global. O Keytruda ocupava o posto de medicamento mais vendido do mundo desde 2023, quando ultrapassou o Humira, utilizado no tratamento de doenças autoimunes.

No Brasil, o interesse por medicamentos voltados ao emagrecimento e controle metabólico também cresce rapidamente. Atualmente, o país aparece entre os que mais pesquisam por Mounjaro e Ozempic no mundo.

O avanço da demanda já começa a impactar políticas públicas. A cidade de Urupês anunciou que passará a distribuir gratuitamente o Mounjaro pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento da obesidade.

A expectativa do setor farmacêutico é que novas doses do medicamento cheguem às farmácias brasileiras entre setembro e outubro de 2026, ampliando o acesso ao tratamento.

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