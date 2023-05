Modelo com 128 cm de bumbum recusa OnlyFans: ‘R$ 40 mil é muito pouco’

A modelo e influencer Emanuelly Monteiro, 33, conhecida pelos 128 cm de bumbum, se recusou a abrir uma conta no OnlyFans por acreditar que R$ 40 mil é muito pouco para expor o seu corpo

Ela diz que não pretende abrir perfil em site erótico e vender fotos mais explícitas. “Não discrimino quem vende seus pacotes, mas eu, Emanuelly Monteiro, não faria. Também não pretendo ter OnlyFans.”

+ Padrasto é pego assinando OnlyFans de enteada: “Me via fazendo sexo”

Emanuelly não se impressiona com o valor recebido no OnlyFans: “Esse valor eu tiro com as minhas publis”, que continua. “R$ 40 mil é muito pouco para expor o corpo da gente. Ele é sagrado, quem tem que ver nosso corpo é nosso parceiro, marido, namorado. Não é para ficar expondo intimidades para quem você nem conhece”, avalia.

Em meses de muito trabalho, ela chega a faturar R$ 120 mil. “Depende, mas tem mês que faço R$ 100, R$ 120 mil. Varia muito da empresa que te contrata, tem trabalho que não acaba acontecendo… Eu estava um pouco afastada resolvendo problemas de família, mas sempre tem trabalho, sempre entra um pouquinho [de dinheiro].”

Preconceito por ser sexy: Recentemente, ela admitiu sofrer preconceito por ser uma mulher com o corpo sexy e bem-sucedida. “Pode parecer bobeira, mas é algo que afeta a nossa vida sim. Mas a gente não tem como mandar no que as pessoas pensam sobre a gente, mas sim sobre se isso vai te afetar ou não”.

+ Denise Rocha fatura R$ 100 mil para defender homens infiéis no OnlyFans

As mulheres acham que ela quer seus maridos. “Acham que estou querendo o marido delas. Infelizmente algumas mulheres agem assim comigo. Uma vez estava em uma festa conversando com o marido de uma amiga enquanto ela foi ao banheiro, ela já voltou irada, perguntando sobre o que conversávamos. Já os homens, acham que sou fácil por postar fotos sensuais e ter o corpo sarado”.

Duvidam da inteligência dela. “Por que acham isso? Apenas por preconceito. Duvidam da nossa capacidade intelectual. Acho que parte desse preconceito é pelos looks. Mas não vou deixar de usar roupas que eu gosto por causa de ninguém. Nada disso pode me definir”.

Relações amorosas são abaladas pelo preconceito. “Os homens olham com desejo, mas quero mais que ser desejada, quero ser admirada, receber carinho… Quando junta isso ao fato de ser bem sucedida, o preconceito é dobrado, pois acham que conseguiu tudo através de um homem”.