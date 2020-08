Mobi, sucesso nas concessionárias Fiat

Essa é uma das maiores apostas da Fiat para o mercado automotivo e tem tido bons resultados, venha conferir!

A Fiat (Fábrica Italiana Automotiva de Turim) é uma marca Italiana e uma das mais queridas em território brasileiro. A empresa foi fundada por Giovanni Agnelli, no ano de 1899. O centro de suas atividades industriais está localizado na Itália, porém, ela atua através de subsidiárias em mais de 60 países, com 1063 unidades e empregam mais de 223.000 pessoas, 111 mil das quais fora da Itália, um número realmente incrível.

Em nosso país, a empresa se estabeleceu no início dos anos 70, em uma estratégia de expansão comercial. O país era bem visto devido à possibilidade de expansão do mercado e facilidade para exportação para outros países. A Fiat chegou a ser líder de vendas por 13 anos, de 2003 a 2015. Isso só mostra como a marca conseguiu se fixar em nosso território.

Durante todos esses anos a marca passou por altos e baixos, porém, foi capaz de emplacar diversos veículos de sucesso em nosso território, como Fiat Uno, Fiat Palio, Fiat Punto, Fiat Bravo, entre outros. Todos esses modelos fizeram muito sucesso, e o Palio, inclusive, foi um dos carros mais vendidos do Brasil, além de ser eleito o carro do ano.

Com o passar dos anos a marca precisava se reestilizar e lançar veículos mais diferenciados e modernos. Foi nesse momento em que dois carros surgiram, o Fiat Mobi e o Fiat Argo. Esses modelos estão até hoje na briga pelo primeiro lugar e a cada ano que passa são mais vendidos.

Ficou curioso em saber mais sobre o Mobi, um dos carros mais queridos da fiat? Então leia este artigo que preparamos especialmente para você!

Adeus passado!

A Fiat tem uma história de sucesso no mercado brasileiro e conseguiu produzir diversos carros icônicos, alguns vendidos até os dias de hoje. Isso garante que a marca tenha muitos fãs até os dias de hoje.

O Fiat Uno foi um dos carros de mais sucesso da marca, era conhecido por ser um veículo resistente, praticamente inquebrável e de manutenção barata. Além disso era um carro honesto, pronto para enfrentar qualquer tipo de situação. Ele vendeu muito na sua época e ganhou milhares de fãs.

Outro modelo histórico da marca foi o Fiat Palio, um dos carros mais conhecidos da marca. Por ser inquebrável, econômico e ter um belo design, o veículo atraía um grande público. O Palio foi um dos modelos mais vendidos da marca no Brasil e só foi desbancado pelo atual líder, Chevrolet Onix. Ele foi, inclusive, eleito o carro do ano em sua versão mais nova, no ano de 2012.

O Punto também é um modelo conhecido, sendo uma categoria acima do Palio. O Hacth é famoso mundialmente e muito querido. Seu design foi criado pelo designer Giugiaro e é atual até os dias de hoje. Seu atrativo é o visual em forma de bala.

O que Palio e Punto tem em comum é o fato de terem sido substituídos por dois modelos novos, que são as grandes apostas da marca. Aos poucos, o mesmo vem sido feito com um de seus carros mais famosos, o Fiat Uno. Um dos responsáveis por isso se chama Fiat Mobi.

Bem-vindo ao novo modelo!

O Fiat Mobi foi lançado no mercado brasileiro no ano de 2016 e desde o seu lançamento tem ganhado cada vez mais fãs. O seu espaço vem sendo adquirido graças as diversas qualidades do carro.

O modelo já passou por algumas mudanças desde o seu lançamento, tanto externas quanto internas, o que permite ser um modelo bonito e competitivo no mercado atual. Os seus principais concorrentes no mercado são o VW Up e Renault Kwid.

Apesar do certo preconceito nos motores 1.0, o Mobi se mostra extremamente eficiente. Isso devido a melhor tecnologia dos 1.0 atuais, além do veículo ser pequeno e leve, o que lhe garante um peso/potência muito bom. Além de tudo isso, é muito econômico e faz 13 km/l na cidade abastecido na gasolina, o que é muito bom. Na estrada esses valores são ainda melhores e podem chegar a 16 km/l.

A principal aposta da Fiat é investir nesse conceito compacto, apostando na fácil mobilidade do veículo, o que dá origem ao seu nome. Apesar do tamanho ele comporta bem 4 pessoas. Seu porta malas tem um litragem de 235L, o que para o tamanho do carro, está de bom tamanho.

Se você quer um carro pequeno, resistente e que encare qualquer tipo de terreno, certamente é uma ótima opção! Devido aos diversos modelos e anos diferentes ele se torna uma ótima opção no mercado de carros usados em Goiânia.

Comprando um veículo usado

Aqui chegamos em uma parte polêmica dos carros usados, pois, com o passar do tempo, é natural que as coisas vão envelhecendo e algumas coisas vão ficando mais gastas e após algum tempo precise de concerto. Entretanto, com um carro com manutenção em dia qualquer dor de cabeça é evitada.

O que manda aqui é o cuidado. Por isso é de extrema importância comprar um veículo com procedência, sempre pergunte ao dono se o veículo fez as manutenções necessárias, como troca de pastilhas de freio, amortecedor, óleo, entre outros.

É de extrema importância que você não compre um veículo antes de dar uma volta nele. Ao passear com o carro é possível perceber coisas além da nossa visão. Verifique se os amortecedores não estão batendo e veja como está o barulho do motor do carro. Além da parte mecânica, existe outro fator que é de extrema importância ao comprar um veículo usado, a sua documentação. Documentação ou dívidas pendentes vão estragar o seu negócio e isso é tudo o que você menos quer, não é mesmo?

Compre e seja feliz!

Após comentar sobre o veículo, certamente você ficou interessado em adquirir um Mobi. Isso é natural visto todas as qualidades deste grande carro. Se você quer um carro inquebrável e econômico, seja feliz com um!

