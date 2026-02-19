Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la

Grace fez uma amizade inusitada e assustou e depois surpreendeu os pais. Veja o vídeo da pequena visitando a “amiga” no cemitério

Uma menina de 2 anos contou sobre a nova amiga que tinha feito em um parque nos Estados Unidos. Parecia um momento normal até Emily acompanhar a pequena para visitar a criança em um cemitério ao lado do parquinho.

Segundo a mãe, a nova amiga da filha era uma recém-nascida que nem sequer tinha completado 24 horas de vida. Um detalhe chamou mais atenção: as meninas tinham o mesmo nome, Grace.

“Ela simplesmente disse: ‘Grace é um bebê. Ela está morta. Ela é minha amiga’”, relatou Emily ao Today.

Todos os dias, Grace, que estava visitando seus avós na época, pedia para visitar a nova amiga, a quem chamava de “Grace Morta”. A primeira visita ao cemitério aconteceu quando Johnny, marido de Emily, levou a filha ao parquinho um dia.

Quando ela pediu para explorar o cemitério ao lado, Johnny concordou. “Ele achou que essa seria uma boa maneira de apresentá-la à região, já que provavelmente é um lugar que visitaremos bastante”, compartilhou Emily ao dizer que sua mãe está com câncer em estágio avançado.

Nova amiga

Segundo Emily, a filha fazia perguntas sobre cada lápide. Então, ela parou em um lugar especial: o túmulo de Grace Olsen, que nasceu e morreu em 14 de junho de 2016.

“Acho que ela ficou animada porque essa garotinha tinha o mesmo nome que ela”, disse a mãe.

A mãe decidiu postar um vídeo no TikTok da segunda visita de sua filha ao cemitério. Na legenda, ela escreveu: “Onde quer que os pais de Grace Olsen estejam, espero que saibam o quanto minha filha ama a deles.”

Família da bebê

As publicações acumularam quase 20 milhões de visualizações. Os internautas foram atrás para identificar a família da bebê até chegar a Ashley Olsen, mãe da recém-nascida. “Eu fiquei emocionada”, disse. Desde então, as duas mães passaram a trocar mensagens.

Segundo Ashley, a gravidez de Grace foi complicada. A bebê nasceu prematuramente e morreu horas depois por conta da fragilidade dos pulmões. Para ela, o episódio trouxe conforto.

