Ménage? Relação aberta? Veja como funciona o sexo em um trisal

O Trisal de Brasília, formado por Diego, Sanny e Karina, explica como começou o relacionamento e como funciona a dinâmica sexual do trio

Com a maior disseminação da pauta de relacionamentos não monogâmicos, um termo que tem ganhado destaque é o famoso trisal, um “casal” formado por três pessoas. Em Brasília, um exemplo de trisal é o relacionamento entre Diego Gonçalves, 32; Karina Pereira Matos, 26; e Sanny Rodrigues, 30.

No perfil Amor de Trisal, eles compartilham seu dia a dia e alguns detalhes da relação, mas uma dúvida que se passa na cabeça de muitas pessoas é: como funciona a vida sexual de um trisal? Eles só fazem ménage ou transam a dois também? O relacionamento é aberto?

Sabe-se que quando o assunto é relacionamento liberal, as possibilidades de configurações são infinitas, e a dinâmica vai depender única e exclusivamente dos envolvidos na relação. No caso do Trisal de Brasília, começou com um casamento monogâmico entre Diego e Sanny.

“Nós dois já somos casados há 15 anos, mas depois de um tempo decidimos buscar alguém que topasse ter um relacionamento sério com a gente. Desta forma, acabamos conhecendo a Karina, por meio de um aplicativo de encontros”, conta Diego.

Engana-se quem pensa que relacionamento não monogâmico é, necessariamente, sinônimo de relacionamento aberto. Prova disso é que a dinâmica do trisal é fechada, ou seja, nenhum deles fica com outras pessoas. “ Só nós relacionamos entre a gente”, afirma Karina.

Mas e o sexo?

Ao partir-se do princípio da enorme fluidez que é possível fora da caixinha da monogamia, é fácil entender que, mesmo dentro de um trisal fechado, a dinâmica sexual terá suas regras específicas. E a pergunta que não quer calar é: um trisal só faz ménage ou pode rolar a dois?

No caso dos entrevistados, existem as duas possibilidades; ou seja, acontece tanto o sexo a três, que é a maior parte dele, quanto o sexo a dois, com apenas uma regra que não deve ser quebrada: “Só fazemos a dois quando o terceiro não está em casa. Acreditamos que seria uma situação desconfortável dois no quarto e um na sala ao lado sem poder participar”, esclarece Diego.

Falando em vida sexual, a dos três pombinhos anda muito bem, obrigado(a). De acordo com Sanny, o próprio fato de existirem três pessoas no relacionamento já ajuda a apimentar e movimentar o sexo. “Sempre buscamos fazer coisas diferentes, inovar, sair para lugares diferentes. Por ter mais uma pessoa, é uma experiência diferente, e isso acaba melhorando todo o conjunto”, compartilha.

Por fim, eles esclarecem que, dentro do trisal, não existe e nunca existiu ciúmes na hora H. “Desde o primeiro encontro tivemos uma conexão e sintonia incrível e sentimos que estávamos completos, sem competir e sem ciúmes. Só de pessoas de fora, e ainda assim é raro”, finaliza Diego.