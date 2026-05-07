Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 36 milhões nesta quinta

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (7), o sorteio do concurso 3005 da Mega-Sena, que está acumulada e pode pagar um prêmio estimado em R$ 36 milhões.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.

Como apostar

Os interessados podem registrar suas apostas até 20h30 (horário de Brasília), em casas lotéricas de todo o país ou pela internet, por meio dos canais digitais da Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Também é possível escolher mais dezenas, o que aumenta as chances de ganhar, mas eleva significativamente o valor da aposta.

Chances de ganhar

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de cerca de 1 em 50 milhões.

Já quem opta por uma aposta com 20 números — que custa aproximadamente R$ 232 mil — aumenta as chances para 1 em 1.292, segundo a Caixa.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores menores para apostas que acertarem:

quatro números (quadra)

cinco números (quina)

Como funciona o jogo

Na Mega-Sena, o jogador deve escolher entre 6 e 60 números, dentre os disponíveis no volante. Ganha o prêmio máximo quem acertar todas as dezenas sorteadas.

Com o prêmio acumulado, a expectativa é de grande movimento nas lotéricas e aumento no volume de apostas ao longo do dia.