Mariana Ximenes esbanja corpaço de biquíni na praia: “musa”

Além de ser uma das atrizes mais talentosas de sua geração, Mariana Ximenes também chama atenção devido a sua beleza imponente. Isso é possivelmente visto em suas redes sociais. Recentemente, por exemplo, a gata compartilhou uma sequência de fotos deslumbrantes ao ar livre.

A artista tem papéis memoráveis nas novelas da TV brasileira. Em 2003, ela interpretou a personagem Ana Francisca, em Chocolate com Pimenta. Nos anos seguintes, a personalidade integrou o elenco de novelas importantes como Cobras & Lagartos, A Favorita e Passione. A sua última novela foi Amor Perfeito, onde deu vida a vilã e protagonista Gilda.

Mariana Ximenes esbanja corpaço de biquíni na praia

Em sua conta do Instagram, a beldade causa alvoroço com as suas lindas publicações. No feed da plataforma, no qual é seguida por mais de 4,9 milhões de pessoas, ela costuma dividir momentos como participações em programas, viagens, looks estilosos e campanhas publicitárias.

Por meio de uma postagem recente, a celebridade surgiu atualizando as suas marquinhas de sol na praia. O look escolhido para o momento ficou por conta de um conjunto de biquíni fio-dental azul.

Em cima de uma rocha, a gata exibiu as suas curvas desenhadas. A imagem conseguiu transmitir não apenas a sua boa forma física, mas também a sua presença magnética.

A famosa deu um show ao dar vida a vilã Gilda, em Amor Perfeito, que se encerrou nos últimos meses. Em bate-papo com a revista Marie Claire, ela afirmou que apesar da correria de gravações, ela ficou muito feliz com o resultado.

“Primeiro de tudo tem uma abstinência. Porque a gente fica muito tempo envolvida, e muito intensamente, gravação de segunda a sábado, e domingo eu também vivia na energia dela, decorando texto. Realmente foi um volume muito grande de trabalho, eu tinha que estar full time focada e não consegui fazer outra coisa. Foi um tsunami, mas foi um tsunami bom. Estou super feliz”, disse ela.