Madrasta é presa por suspeita de matar menina de 12 anos

Investigação aponta contradições em depoimento e possível tentativa de criação de álibi

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu temporariamente Bianca Martins da Silva Oliveira nesta segunda-feira (11), durante as investigações sobre a morte da adolescente Myrella Venceslau Freire, de 12 anos, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A menina foi encontrada morta nos fundos da residência onde morava, na região de Vilar dos Teles, na noite da última sexta-feira (8). O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese de invasão da casa por um homem que teria cometido violência sexual contra a adolescente antes do assassinato. No entanto, o laudo de necropsia descartou sinais de abuso sexual no corpo da vítima.

Após a conclusão da perícia, os investigadores realizaram novos depoimentos e diligências. Segundo a polícia, a madrasta apresentou versões consideradas contraditórias e incompatíveis com os elementos apurados até o momento.

De acordo com os agentes, Bianca Martins da Silva Oliveira estava com a adolescente no período em que o crime ocorreu. A investigação também apura uma suposta tentativa de criação de álibi.

Com base nos indícios reunidos durante a apuração, a autoridade policial solicitou a prisão temporária da investigada, autorizada posteriormente pela Justiça.

A defesa da suspeita não havia sido localizada até a última atualização do caso.

O corpo de Myrella Venceslau Freire será sepultado nesta segunda-feira (11).

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