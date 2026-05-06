Justiça inglesa confirma responsabilidade da BHP na tragédia de Mariana

A Justiça da Inglaterra rejeitou o recurso da mineradora BHP Billiton e confirmou sua responsabilidade pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 2015. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Apelação da Inglaterra, que manteve o entendimento de que houve negligência e imprudência por parte da empresa diante de riscos já conhecidos.

A BHP é uma das controladoras da Samarco, ao lado da Vale S.A., responsável pela barragem que se rompeu e liberou cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. A enxurrada de lama destruiu comunidades inteiras, como Bento Rodrigues, deixou 19 mortos e causou impactos ambientais de grandes proporções ao longo da bacia do Rio Doce, atingindo cidades em Minas Gerais e Espírito Santo.

Com a decisão, o processo entra agora em uma nova fase, que vai definir os valores de indenização às vítimas. As audiências estão previstas para começar em abril de 2027 e devem analisar os prejuízos sofridos por pessoas, empresas, comunidades e municípios afetados.

De acordo com o escritório Pogust Goodhead, que representa os atingidos, essa foi a última possibilidade de recurso comum no sistema judicial inglês. Ainda existe um mecanismo excepcional para revisão, mas ele é raramente aceito.

Na próxima etapa, caberá às vítimas apresentar provas que comprovem a relação direta entre os danos sofridos e o desastre. A expectativa é que o julgamento avance na quantificação das perdas após mais de uma década do rompimento.

Mesmo passados mais de dez anos, os impactos da tragédia ainda são sentidos por milhares de pessoas, especialmente nas regiões atingidas pela lama ao longo do Rio Doce até o litoral capixaba.

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