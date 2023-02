Juliana Caetano curte dia de piscina e empina ‘tabaca’ no limite: “Volumão!”

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e musa, pediu algumas perguntinhas aos fãs com uma foto em que exibe toda a sua boa forma.

“Faça uma pergunta” escreveu na legenda da publicação. Na foto, Juliana Caetano aproveitou o sol que está fazendo em São Paulo para pegar uma piscina. A musa ainda aproveitou para colocar o seu menor biquíni e levar os fãs à loucura.

“Você é amor demais, eu fico impressionado”, disse um fã no campo de comentários. “Tem intolerância a lactose”, afirmou mais um.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano, do Bonde do Forró, deixou os seguidores enlouquecidos ao revelar as propostas mais absurdas que recebe em seu Instagram.

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, disse Juliana Caetano.

“Ele ofereceu R$ 15 mil pelo meu absorvente, mas ele queria que eu provasse que era meu. Vai que ele queria o meu sangue para fazer alguma coisa”, finalizou.

(*Metropolitana FM)