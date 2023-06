Juliana Bonde sobe em cadeira e prova que tabaca suga shorts atolado no bumbum

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e modelo, subiu em uma cadeira em seu sítio na tarde desta quinta-feira (22). As informações são da Metropolitana FM.

“Oi, amorrr”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Juliana Caetano apareceu em uma fazenda, enquanto aproveitou para subir em uma cadeira e empinou seu volume no limite. Atualmente, a produtora de conteúdos adultos já conta com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram.

“Eu já dei zoom no limite pra ver se é photoshop e venho com informações: ela é perfeita mesmo”, brincou um fã no campo de comentários. “Você é muito gostosa”, afirmou mais uma.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano comentou mais sobre um pedido bizarro que recebeu em suas redes sociais. A musa afirmou que já tentaram comprar até – pasmem – seu absorvente.

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, disse Juliana Bonde.

“Ele ofereceu R$ 15 mil pelo meu absorvente, mas ele queria que eu provasse que era meu. Vai que ele queria o meu sangue para fazer alguma coisa”, finalizou.