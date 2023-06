Juliana Bonde fica só de calcinha na cama, abre as pernas e exibe curvas

Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e produtora de conteúdos adultos em plataformas por assinatura, resolveu abalar as estruturas de seus fãs na tarde desta segunda-feira (05).

“Alô galera de São Paulo, é hoje!”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, primeiro Juliana Caetano fica com sua clássica calcinha fio-dental preta e, logo depois, resolve abrir as pernas e quase mostrar demais. A musa já conta com mais de 8,3 milhões de seguidores no Instagram.

“Que mulher maravilhosa, eu sou apaixonado”, disse um seguidor no campo de comentários. “Gente, como eu faço pra conseguir ser tão perfeita assim?”, afirmou mais um.

Durante entrevista cedida à revista Quem, Juliana Caetano abriu o jogo sobre todos os pedidos mais inusitados e polêmicos que já recebeu em seu direct no Instagram.

“O que recebi de mais inusitado foi um homem que queria comprar o meu xixi. Teve outro ainda pior que foi um que pediu para comprar o meu absorvente, mas eu não vendi nenhum dos dois”, disse Juliana Caetano.

“Ele ofereceu R$ 15 mil pelo meu absorvente, mas ele queria que eu provasse que era meu. Vai que ele queria o meu sangue para fazer alguma coisa”, finalizou.

(*Metropolitana FM)