Jovem confessa ter matado própria cunhada após amor não correspondido; vídeo

Um jovem de confessou ter matado a cunhada a facadas em abril deste ano, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Alex Gonçalves Fernandes, de 22 anos, foi preso em Tapiramutá, no interior da Bahia, onde fugiu para se esconder da polícia.

O corpo de Letícia Gabriele de Souza Gomes, de 17 anos, foi encontrado na parte de cima de um sobrado em Guarulhos, onde não haviam sinais de arrombamento. Amigas da vítima afirmam que Alex e Letícia tinham um histórico de violência e que o rapaz teria agredido a jovem enquanto ela estava grávida.

Segundo investigações, o criminoso teria matado a adolescente após um amor não correspondido. O marido da vítima havia sido preso por roubo. O fugitivo se aproveitou dessa ausência e tentou se relacionar com a companheira do irmão. A mãe de Alex ainda tentou acobertar o crime do filho, dizendo que a garota havia desaparecido.

Por meio de uma denúncia anônima, os policiais conseguiram encontrar o jovem, distante quase 2 mil quilômetros do local do assassinato. O rapaz foi preso e, na delegacia, confessou. A polícia ainda investiga se outra pessoa teria ajudado Alex.

Letícia é uma das 86 mulheres vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2021. Em média, no Brasil, uma mulher é morta a cada 48 horas.