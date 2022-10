Jessica Alves, ex-Ken Humano, fica em posição de ‘cachorrinha’ na cama após cirurgia íntima

Novo ensaio! Jessica Alves, modelo e influenciadora digital, pegou todos os seus seguidores de surpresa ao mostrar mais um ensaio pra lá de tentador na tarde desta sexta-feira (14).

“Love all, trust a few, do wrong to none”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, Jessica Alves aparece com uma lingerie mais do que chamativa e colada ao corpo, enquanto sobe em sua cama e fica em uma pose pra lá de chamativa nas redes sociais.

“Você tá maravilhosa! Se estiver se sentindo feliz, melhor ainda”, afirmou um fã no campo de comentários. “Seria muito errado falar que dei zoom? Perfeita”, apontou outro, completando com alguns emojis de coração e foguinho.

Jessica Alves fala sobre sua cirurgia de redesignação sexual

Durante entrevista cedida à revista Quem, Jessica Alves comentou mais com seus seguidores sobre redesignação sexual e como ficou sua cirurgia tão esperada.

“Estou muito feliz, muito contente. Hoje faz um mês da minha cirurgia. Não tenho cicatrizes na vagina. Está um pouco inchada, ainda. Já posso ver que é uma vagina – e muito bem feita. Parece biológica, mesmo”, afirmou Jessica Alves.

A celebridade também passou por alguns procedimentos estéticos no rosto: “Estou bem. Essa cirurgia que fiz deixou meu rosto mais feminino. O médico fez cinco incisões na linha capilar. Entrou com maquinário para amarrar os músculos do rosto e levantar, para deixar mais jovem”.

(* Metropolitana FM)