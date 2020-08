Homem faz sexo com tia, tenta estuprar sobrinha e é assassinado

Na versão da jovem, o homem veio atrás dela e a segurou pelo braço

Uma mulher de 28 anos foi presa após esfaquear e assassinar um homem que estava tentando estuprá-la na noite da última terça-feira (4) em Belo Horizonte. Um policial civil presenciou a briga e efetuou a prisão.

Segundo a suspeita, ela e sua tia estavam na casa de Wallison Bittencourt Rodrigues, de 59 anos, desde as seis da tarde. Durante esse tempo, a tia da jovem fez sexo com o agressor. Logo em seguida, ele quis se relacionar com a suspeita, que se recusou e saiu da casa.

Na versão da jovem, o homem veio atrás dela e a segurou pelo braço, provocando a luta entre os dois. Durante a briga, ela desferiu uma facada no peito de Wallison.

Ela confessou que correu após o crime para tentar escapar do flagrante. Depois de matar Wallison, ela foi encaminhada à Delegacia de Plantão (Deplan).

(*Meio Norte)