Homem é morto a tiros durante assalto em propriedade rural de Jaguaré

Um homem de 46 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (6) durante um assalto em uma propriedade rural no bairro Água Limpa, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Adelanio dos Santos Dantas.

De acordo com informações da Polícia Militar, Adelanio foi encontrado caído em meio a uma plantação de café, a cerca de 18 metros de distância da estrada de chão e da motocicleta que utilizava.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a socorrer a vítima e a encaminhou ao hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A perícia constatou que o homem foi atingido por três disparos de revólver calibre .32, sendo dois nas costas e um no pescoço.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações da investigação indicam que o crime pode ter sido latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O caso segue sob investigação, e até o momento nenhum suspeito foi preso.

