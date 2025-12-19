Connect with us

Internacional

Homem é condenado por drogar, estuprar e filmar a esposa durante quase dez anos

Published

13 minutos ago

on

Homem trabalhava como zelador de escola e compartilhava as imagens filmadas da esposa em chats na internet durante anos | Divulgação Reprodução / Freepik

Um homem de 61 anos foi condenado nesta sexta-feira (19) por crimes de estupro, violência sexual e registro ilegal de imagens após drogar, abusar sexualmente e filmar a própria esposa enquanto ela estava inconsciente ao longo de quase uma década. A identidade do condenado não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo informações da CNN Brasil, os crimes ocorreram dentro da residência do casal. Além de cometer os abusos, o homem gravava os atos sem o conhecimento da vítima e compartilhava os vídeos em plataformas online.

O réu, que trabalhava como zelador de uma escola, foi julgado por um tribunal da cidade de Aachen, no oeste da Alemanha, e condenado a oito anos e seis meses de prisão. A defesa ainda pode apresentar recurso contra a decisão no prazo de uma semana.

O caso foi comparado ao chamado caso Pelicot, ocorrido na França, no qual dezenas de homens participaram, durante anos, de uma rede online para abusar sexualmente de Gisèle Pelicot, então esposa do principal acusado. Naquele processo, 49 homens foram considerados culpados por crimes de estupro ou agressão sexual.

As autoridades reforçam que crimes dessa natureza configuram graves violações de direitos humanos e destacam a importância da denúncia e do apoio às vítimas de violência sexual.


Mais Lidas da Semana