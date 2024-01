Homem arranca parte de orelha de policial durante abordagem

Segundo a polícia, o homem é conhecido por agredir pessoas na rua e, no momento da abordagem, estava bêbado e em surto psicótico

Um homem mordeu e arrancou parte da orelha de um policial militar durante uma abordagem, em São Miguel do Araguaia, no norte goiano. Segundo a Polícia Militar (PM), no momento do ocorrido o homem estava bêbado e em surto psicótico.

De acordo com a corporação, o agressor foi preso na última sexta-feira (19/1) e autuado por tentativa de homicídio. Ele não teve o nome divulgado. Ainda segundo a PM, ele é conhecido na cidade por agredir pessoas na rua.

Segundo o comandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, Fabiano Ferreira, inicialmente as equipes policiais foram acionadas para a ocorrência em razão de uma briga entre dois homens dentro de um supermercado.

Ao chegarem no local, os militares encontraram somente um dos envolvidos já fora do estabelecimento. Neste momento, o sargento Sérgio Júnior tentou abordar o suspeito.

Conforme o comandante, o sargento tentou conversar com o suspeito sobre a briga no supermercado, mas ele resistiu e, por isso, o PM pediu reforços. Com a chegada dos outros policiais, o homem partiu para cima do sargento e eles entraram em luta corporal.

Mordida

De acordo com o relato policial, o suspeito deu chutes, socos e empurrões no sargento. Para impedir o homem de pegar a arma, o policial o segurou com as duas mãos, momento que o suspeito mordeu e arrancou parte da orelha do PM. Outro policial precisou atirar quatro vezes contra o suspeito para parar a agressão.

Segundo o comandante, o homem foi atingido na panturrilha, na coxa, na mão e na perna, para que fosse imobilizado. Depois disso, os policiais chamaram o socorro para o atendimento dos dois feridos.

O sargento foi atendido e, segundo a PM, já está em casa. O suspeito não teve ferimento grave e, após atendimento médico, foi preso.