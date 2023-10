Gracyanne Barbosa choca biquíni minúsculo e curvas exuberantes: “Sem palavras”

Na praia, Gracyanne Barbosa choca ao ostentar corpaço mega volumoso em pose de costas

A musa fitness Gracyanne Barbosa chocou ao ostentar suas curvas mega musculosas em novas fotos curtindo uma viagem na Bahia. Neste domingo, 29, a esposa do cantor Belo compartilhou uma série de cliques de costas e impressionou com o tamanho de seu corpo.

Usando um biquíni branco, de tamanho pequeno, a influenciadora revelou sua boa forma impactante. Na praia, ela então roubou a cena com seu bumbum turbinado e bem exuberante. “Ainda dá tempo de um sunday Bumday praiano?”, disse ela na legenda.

+ Bella Campos explicita corpaço sarado e encanta com beleza natural de biquíni fio-dental

Nos comentários, os internautas se mostraram impactados com os músculos desenhados da artista. “Mulher ou obra de arte? Maravilhosa“, falaram os fãs. “Sem palavras pra essa perfeição toda”, escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa parou tudo ao surgir de costas em um passeio de quadriciclo. Ela também encantou ao postar fotos curtindo a viagem ao lado de Belo e em clima de romance.

Gracyanne Barbosa revela que Belo não a deixa dormir

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

+ Musa do Vasco da Gama senta na escada com sua menor calcinha e empolga

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

“A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso”, disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: “Porque eu trabalho muito à noite”. “Aí me acorda”, reclamou sobre ele a atrapalhar.