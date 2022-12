Galaxy S22 FE pode chegar em 2023 com um novo processador da Samsung

Unsplash/Kote Puerto Samsung deve lançar Galaxy S22 FE

Depois do sucesso do Galaxy S20 FE, a Samsung lançou mais uma geração do celular em 2022. Mas, apesar da incerteza dos últimos meses, a marca sul-coreana pode revelar o Galaxy S22 FE em breve. A expectativa é de que o smartphone seja apresentado ao público com ficha técnica avançada liderada pelo Exynos 2300.

Pois é, o telefone voltou às rodas de conversa. Para refrescar a memória, em junho, falava-se sobre o cancelamento do sucessor do Galaxy S21 FE. Em julho, o assunto voltou aos noticiários. Depois, o sucessor do Galaxy S21 FE foi esquecido.

Mas, aparentemente, a Samsung ainda não bateu o martelo. Conforme observado pelo SamMobile neste domingo (25), há quem espere o lançamento do celular.

É o caso do leaker @RGcloudS. Na sexta-feira (23), ele afirmou que pode haver outra parte do Galaxy Unpacked. A segunda metade do evento seria destinada à estreia do Galaxy S22 FE.

Galaxy S22 FE ainda tem chances de chegar às lojas

Toda a especulação tem um fundo de sentido. Para começar, a publicação fala que o celular seria substituto do Galaxy A74. Afinal, não existem rastros da nova geração do modelo intermediário e já há especulações de que o modelo intermediário seria cancelado ou adiado pela própria Samsung.

O Galaxy S21 FE também foi apresentado no começo do ano. Demorou, já que todo mundo esperava um lançamento no segundo semestre de 2021. Mas a Samsung, depois de tantas especulações, bateu o martelo e revelou o smartphone no comecinho de janeiro.

E tudo isso entra no contexto do vazamento da semana passada. Afinal, depois que @RGcloudS falou sobre a versão melhorada do Snapdragon 8 Gen 2, Ice Universe nos alertou que a Samsung pretende lançar o Galaxy S23 em fevereiro.

A coletiva também pode ser palco para o Galaxy Tab S8 FE. A família Galaxy Tab S9, por sua vez, ficou para o terceiro trimestre de 2023.

Mas não são todos que concordam com esta previsão, como @dohyun854. Portanto, é bom segurar as expectativas.

O Exynos 2300 ainda está vivo

A Samsung tende a adotar apenas o Snapdragon 8 Gen 2 no Galaxy S23, deixando de lado as variantes com chip próprio. Todavia, este não será o futuro do Galaxy S22 FE.

@RGcloudS ainda aponta que o celular deve trazer o Exynos 2300 em sua lista de especificações. O mesmo aconteceria com o esperado Galaxy Tab S8 FE.

Ainda não há muitos detalhes sobre o processador. Mas, a julgar pelos lançamentos dos últimos anos, espera-se que o componente seja próximo do chip da Qualcomm.

Outra aposta do celular parte da câmera principal de 108 megapixels. A publicação do Twitter sugere que a Samsung vai utilizar o sensor Isocell HM6, o mesmo do Realme 9. Os demais detalhes não foram revelados.