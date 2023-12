Flávia Alessandra rouba a cena em fotos com Otaviano Costa em barco

Otaviano Costa posta fotos em barco e Flávia Alessandra rouba a cena ao exibir suas curvas mega torneadas em momento com o marido

Nada ciumento, Otaviano Costa mais uma vez compartilhou fotos de Flávia Alessandra exibindo toda sua beleza em roupa de banho. Nesta sexta-feira, 22, o apresentador postou cliques com a amada curtindo já o clima de verão e impressionou.

+ Gracyanne Barbosa choca ao mostrar tamanho de suas curvas: ‘Absurda’

Isso porque, a atriz roubou a cena no passeio de barco ao esbanjar seu corpo escultural enquanto abraçava o marido, com quem tem uma filha, a sua herdeira caçula Olívia Costa, de 13 anos. Usando um modelo preto e branco de biquíni, a musa deu um show de beleza.

“Com essas fotos declaramos aberta a temporada de verão do casal Flaviano. Queria tá assim com a gata que eu gosto!”, disse Otaviano Costa ao revelar os registros. “Como eu amo o verão”, respondeu a artista. “Casal maravilhoso”, elogiaram os fãs.

+ Ana Castela impressiona ao surgir tomando sol: ‘Que linda’

Ainda nos últimos dias, quem roubou a cena na rede social foi a primogênita de Flávia Alessandra, Giulia Costa, com cliques na praia.

Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo

Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

+ Deborah Secco dá close na praia e choca ao se exibir tomando sol

“Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.