Feriados de 2026 | Veja as próximas folgas e onde Corpus Christi será feriado

Embora seja considerado ponto facultativo em nível nacional, o Corpus Christi pode se tornar feriado em diversas cidades do país, dependendo de decretos municipais. A data, celebrada em 4 de junho de 2026, cai em uma quinta-feira e surge como a próxima oportunidade de descanso prolongado para muitos brasileiros.

Após o feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, que garantiu a diversos trabalhadores um fim de semana estendido, cresce a expectativa pelas próximas folgas do calendário. Ao todo, ainda restam seis feriados nacionais em 2026, sendo que cinco deles permitem a possibilidade de emenda.

Corpus Christi pode render “feriadão”

Por não ser um feriado nacional obrigatório, o Corpus Christi depende de regulamentação local. Estados e municípios têm autonomia para decretar a data como feriado religioso. Onde isso ocorre, trabalhadores costumam ser dispensados. Já nos casos em que há expediente, a legislação prevê pagamento em dobro ou folga compensatória.

Entre as capitais brasileiras, a maioria já definiu a situação para este ano:

Capitais onde será feriado:

Macapá, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Curitiba, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Boa Vista, Florianópolis, São Paulo e Aracaju.

Capitais com ponto facultativo:

Rio Branco, Maceió, Belém e Porto Velho.

Capitais sem definição até o momento:

João Pessoa, Recife, Porto Alegre e Palmas.

Próximos feriados nacionais em 2026

O calendário deste ano é considerado favorável para quem busca folgas prolongadas. Dos 10 feriados nacionais, nove caem em dias úteis.

Confira os próximos:

7 de setembro — Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro — Finados (segunda-feira)

15 de novembro — Proclamação da República (domingo)

20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro — Natal (sexta-feira)

Pontos facultativos que podem virar folga

Além dos feriados, algumas datas podem representar descanso extra, especialmente para servidores públicos ou conforme acordos trabalhistas:

4 de junho — Corpus Christi (quinta-feira)

5 de junho (sexta-feira)

28 de outubro — Dia do Servidor Público (quarta-feira)

24 de dezembro — véspera de Natal (após 13h)

31 de dezembro — véspera de Ano Novo (após 13h)

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