Fã paga R$ 618 mil para enviar calcinha de modelo ao espaço: “Uma estrela”

Belle Olivia, de 21 anos, afirma que muitos de seus admiradores são realmente ricos e têm “problemas muitos específicos”

Belle Olivia, de 21 anos, é uma das mais ricas modelos de plataformas eróticas. Ela revelou ao Daily Star que um fã decidiu pagar o equivalente a R$ 618 mil para enviar uma calcinha de renda dela ao espaço.

De acordo com a modelo, muitos de seus admiradores são realmente ricos e têm “problemas muitos específicos”.

“Alguns deles me pagam pequenas fortunas para lhes enviar as minhas roupas íntimas, e eu já me acostumei com esse pedido. Mas, pela primeira vez, um deles me pediu para escolher uma calcinha de renda especial para que ele pudesse mandá-la para o espaço”, disse.

A calcinha enviada será rosa, a pedido do fã. Segundo Belle, o homem é um empresário francês muito rico da área de tecnologia e se inscreveu em seu OnlyFans depois de ver no Instagram que a moça foi à Paris.

“Postei algumas fotos minhas só de calcinha numa varanda com a Torre Eiffel ao fundo, e ele tem sido um dos meus assinantes mais fiéis desde então. Eu estava na França gravando alguns conteúdos e posei para as fotos com um conjunto de lingerie azul combinando”, explicou a modelo.

De acordo com Belle Olivia, o fã deseja permanecer anônimo e quer saber, com a “experiência”, como o peça íntima vai voltar ao retornar do espaço.

Ele escolheu uma empresa que transportou itens para o cosmos como parte de manobras publicitárias para marcas como a Red Bull.