Estresse, sedentarismo e alimentação inadequada prejudicam a libido

O que pode ter relação com a perda da libido? Estresse? Sedentarismo? Jhenevieve Cruvinel, nutricionista, terapeuta e mentora de vida saudável explica como entender os fatores que levam ao desinteresse sexual.

Entre as razões estão, além do emocional e a vida sedentária, a alimentação, que podem levar à uma desregulação hormonal,, assim como próprio a avanço da idade, impactando negativamente a vida sexual.

“A carência do aminoácido arginina, triptofano, quercetina, e do Omega 3, também tem relação direta com a perda da libido e dificuldade de excitação”, adverte ela.

Algumas dicas de alimentos para incluir na dieta são as boas gorduras, azeite, abacate e castanha do para. “Os alimentos fonte de zinco, selênio, magnésio, além de vitaminas do complexo B e Vitamina C, podem auxiliar na melhora do perfil hormonal e excitação e orgasmo”, completa.

Apostar em alimentos verde escuros como brócolis, couve, espinafre, kiwi, lentilha, e os laranjas como a abóbora, acerola, mamão, manga e açafrão podem trazer grandes resultados.

“Consumo de ovos, banana, arroz integral e moderado de chocolate amargo, podem ajudar também”, indica a especialista, que conclui: “Importante identificar dentro da sua realidade quais as questões principais, fazer um check-up para avaliar as possíveis carências nutricionais e modular o estilo de vida, sono e estresse para ter aí mais disposição também na parte sexual”.

