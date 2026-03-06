Estrangeiro procurado pela Interpol é preso pela Polícia Federal em São Mateus

Um homem de nacionalidade portuguesa, que não teve nome e idade divulgados, foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (5), no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O suspeito era procurado internacionalmente pela Interpol.

De acordo com a Polícia Federal, o estrangeiro possui condenação em Portugal por crimes de resistência e coação contra agente público, além de injúrias agravadas e ameaças agravadas contra policiais. Após ser condenado pela Justiça portuguesa, ele teria fugido para o Brasil.

A prisão foi realizada após o compartilhamento de informações por meio de canais de cooperação policial internacional.

Após a detenção, o homem foi encaminhado ao sistema prisional estadual, onde permanecerá à disposição da Justiça brasileira enquanto tramita o processo de extradição passiva. Ao final do procedimento, ele deverá ser entregue às autoridades portuguesas para cumprir a pena em seu país de origem.

