Espetáculo de dança contemporânea ‘Entre-me’ retorna à São Mateus

A performance fala sobre vulnerabilidade e superação a partir da arte

Violência, abuso e exploração sexual são temas difíceis de lidar. Para superar a vulnerabilidade de habitar um corpo invadido, o bailarino Marcelo Oliveira recorreu à dança, transformando um trauma em movimentos poéticos. No dia 11 de fevereiro, retorna à São Mateus a performance “Entre-me”, que apresenta um recorte do espetáculo como parte da programação do Festival Alumiô, no balneário de Guriri. Com classificação livre e entrada gratuita, o espetáculo é uma forma de questionar a temática enquanto explora a superação da vulnerabilidade.

“O espetáculo conta com poesias visuais que visam a retratar estados psíquicos de uma vítima de violência sexual, além de construir um campo de reflexão como convite à denúncia contra a cultura do abuso. O silenciamento criado a partir das ruínas causadas pelos agressores acomete a maior parte das vítimas desse crime, deixando-as na deriva do seu sentir, deturpando sua visão e forma de interagir com o mundo. Medo e vergonha dificultam a investigação de casos de abuso. Aqui trazemos o protagonismo ao assunto como um manifesto”, explica o bailarino Marcelo Oliveira, que também é o criador de “Entre-me”.

Uma vez que por se tratar de uma violência íntima muitos ‘escolhem’ não a ver e colocam em xeque as poucas pessoas corajosas o suficiente para denunciar, por isso é de extrema importância discutir essa temática. O grande número de casos não resolvidos, impunes, ou desacreditados são como uma faca na garganta daqueles que buscam coragem para falar.

Dessa forma a obra Entre-me funciona como um alerta. Nos convida a ficar atento aos pedidos de ajuda e socorro silenciosos. A obra é um reflexo da história do artista Marcelo Oliveira e de muitos outros anônimos.

Só no Espírito Santo, em números absolutos, foram registrados 1119 casos de estupro de vulnerável, em 2020, e 43 tentativas. Ainda no Espírito Santo, em janeiro de 2022, já iniciamos o ano com notícias revoltantes como um adolescente de 13 anos que sofreu abusos do avô (63 anos) desde os seus 4 anos de idade. Outra notícia, onde um homem (49 anos), foi preso por suspeita de estuprar três sobrinhas-netas por cerca de dez anos, as vítimas hoje adolescentes e jovens, sofriam abusos desde que elas tinham 4, 6 e 10 anos de idade. Segundo as vítimas, o abusador morava no mesmo terreno que elas e mantinha brinquedos em sua residência, permitia livre acesso ao computador e televisão a fim de atraí-las e abusar delas.

“A obra tem o seu papel de conscientização do público, em especial, com aquela pessoa que identificar na sua história pessoal semelhanças com a do artista e se sentir ouvido, acolhido, pois saberá que não está mais só e com isso buscar forças para retomar a posse da sua própria voz, da sua história, da sua vida.”, espera Marcelo.

O espetáculo “Entre-me” conta com Marcelo Oliveira (intérprete e criador), Alif Ferreira e Lucas Martins (direção de audiovisual), Farley José (direção de fotografia e designer gráfico), Vitória Felicio (audiodescrição), José Augusto Boaventura (assistente de produção), Marcus Neves (trilha sonora), Vinicius Cezana (cenografia) e Camaleão Alfaiataria (figurinos).

Projeto contemplado pelo edital 14/2021 com recursos do Funcultura via SECULT/ES setorial de dança. O espetáculo de dança já passou por cidades capixabas como Montanha, Nova Venécia, São Mateus, Colatina e Vitória. Como produto resultante da circulação do espetáculo surgiu a exposição fotográfica “Perdoe-me não dizer quando eu queria”, exposição permanente na Galeria A Margem.

Serviço

Espetáculo de dança “Entre-me”

Data: 11/02/2023 (sábado)

Horário: 14h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Local: Praça Vinícius Cavaleiro Mileri

Endereço: Av. Esbertalina Barbosa Damiani, nº 996 – Guriri Norte – São Mateus (ES)