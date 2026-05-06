Empresária é morta e enterrada no quintal; marido confessa crime

Uma empresária de 64 anos foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa, no bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá. O principal suspeito, o marido da vítima, foi preso e confessou o crime, que é investigado como feminicídio pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Nilza Moura de Souza Antunes. O corpo dela foi localizado na terça-feira (5), enterrado em um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade, semelhante a uma fossa, dentro do terreno da residência onde o casal morava.

Segundo as investigações, o marido, Jackson Pinto da Silva, de 38 anos, tentou despistar a polícia. Na segunda-feira (4), ele registrou um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento da esposa. Poucas horas depois, retornou à delegacia alegando ser vítima de extorsão.

As versões contraditórias levantaram suspeitas dos investigadores. Durante as diligências, equipes realizaram buscas na residência do casal e acabaram encontrando o corpo enterrado no quintal, o que desmentiu a versão apresentada inicialmente.

Diante das evidências, Jackson foi preso e confessou o assassinato. A motivação do crime ainda não foi detalhada pelas autoridades.

O caso segue sob investigação e foi enquadrado como feminicídio, crime caracterizado quando a vítima é morta em razão do gênero. A polícia trabalha agora para esclarecer as circunstâncias e a dinâmica do ocorrido.

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