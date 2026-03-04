Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A presença inesperada do animal chamou a atenção de moradores e de pessoas que passavam pela praia.

Segundo a médica veterinária Samira Costa, do Instituto Baleia Jubarte, aparições desse tipo em águas capixabas têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. De acordo com ela, ao menos um indivíduo tem sido registrado por ano na região.

Apesar da frequência recente das visitas, ainda não é possível apontar uma causa exata para esses deslocamentos. Uma das hipóteses levantadas por pesquisadores é que mudanças ambientais, como o aquecimento global, possam estar influenciando o comportamento da espécie e contribuindo para a aproximação dos animais do litoral brasileiro.

A orientação dos especialistas é que, ao avistar um elefante-marinho, as pessoas mantenham distância e evitem qualquer tipo de aproximação. Também é importante impedir que cães ou curiosos se aproximem, já que, na maioria das vezes, os animais estão apenas descansando na areia.

Em casos como esse, a recomendação é acionar o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) pelo telefone 0800 991 4800, para que equipes especializadas façam o acompanhamento e garantam a segurança do animal.

