É possível o desgaste prematuro de freios e embreagem com o Auto Hold?

Reprodução O sistema Auto Hold é ideal para ser usado em rampas, proporcionando mais conforto ao motorista

O Auto Hold nada mais é do que um sistema de frenagem automática quando o veículo está parado. Dessa forma, o motorista pode tirar o pedal do freio que o recurso manterá o efeito de frenagem. O sistema foi projetado para ser utilizado nas condições de trânsito, semáforos e cruzamentos proporcionando mais conforto na condução .

O Auto Hold é ativado por um interruptor no console. Estando o sistema ativo, no momento em que o carro estiver parado, ele aciona o freio de estacionamento, portanto não existe aquecimento ou desgaste adicional do freio ou embreagem como ocorre nos modelos mais antigos. Caso o motorista acione o pedal do acelerador, o Auto Hold libera o freio de estacionamento e o veículo está livre para o movimento.

Fonte: Carros