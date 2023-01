Corpo de motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado no Norte do ES

O corpo do motorista de aplicativo Thiago Elias da Silva, de 25 anos, foi encontrado na tarde de terça-feira (10). A informação foi confirmado pela esposa de Thiago, Sandrielly Coutinho da Cruz. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira (05), após realizar uma corrida por aplicativo.

“Por volta de 15h38, duas pessoas solicitaram uma corrida para a região de Bagueira, eles tiveram dois minutos de conversa e depois meu marido saiu desse local que é próximo à rodoviária da Linhares”, disse a esposa.

Cerca de uma hora depois, uma pessoa que se identificou como o próprio Thiago, mandou uma mensagem para Sandrielly. Na mensagem, a pessoa pedia que a mulher fizesse uma transferência pelo Pix no valor de R$ 2 mil.

Preocupada com a situação, ela decidiu ligar para o número do companheiro, mas a ligação caía direto na caixa postal. Uma colega da família passou pela mesma situação. Recebeu ligações e mensagens do mesmo número pedindo dinheiro.

+

“Ele ligou para ela quatro vezes, mas como ela estava em uma região que não dava área, ela não conseguiu atender. Então ele mandou um áudio para ela pedindo para que ela mandasse a quantia que estivesse na conta, porque se ela mandasse ia ‘ficar tudo de boa'”, explicou Sandrielly.

A esposa de Thiago contou que um dia após o desaparecimento, familiares se reuniram e foram em busca dele. Foram ao estabelecimento próximo à Rodoviária de Linhares, onde ele foi visto pela última vez. Porém, no local ninguém soube informar quem eram os rapazes que Thiago saiu de carro.

A família da vítima também foi ao bairro Bagueira, destino final dele, e lá também ninguém tinha informações. Quando o pai de Thiago passou em frente a uma propriedade particular, na região das Três Marias, viu o carro que o filho usava para trabalhar.

O veículo estava completamente queimado, mas pela placa a família identificou que o carro era do Thiago e a Polícia Militar também confirmou ser dele.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Linhares, informou que realizou diligências na zona rural do município de Rio Bananal. Durante a ação, foi encontrado um corpo enterrado em uma região de mata.

Devido ao avançado estado de decomposição, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e identificado.