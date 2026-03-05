Connect with us

São Mateus

Corpo de lavrador que desapareceu em rio de São Mateus é encontrado

Published

21 minutos ago

on

Foto | Internauta

O corpo de Leomário Araújo Berto, de 36 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (2), foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5) na comunidade de Dilô Barbosa, zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com familiares, o lavrador saiu de casa informando que iria buscar um barco que estava na outra margem do rio e que faria a travessia a nado. Mesmo após ser alertado sobre o risco devido à cheia do rio, ele decidiu seguir viagem e não retornou para casa ao final do dia.

As buscas começaram na manhã de terça-feira (3). Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta do meio da manhã desta quinta-feira, a equipe foi informada de que moradores haviam localizado um corpo na região.

Os bombeiros se deslocaram até o local e realizaram a remoção até um ponto de fácil acesso, onde o irmão da vítima fez o reconhecimento preliminar.

A Polícia Civil informou que o corpo será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará pelos procedimentos de identificação oficial.

