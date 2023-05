FreePik Como abrir o relacionamento com seu parceiro

Enquanto uma grande parcela das pessoas pode ser extremamente feliz em seus relacionamentos monogâmicos, outra parcela delas gostaria de ter um relacionamento aberto – ou seja, uma relação em que os parceiros concordam em ter outras experiências sexuais e/ou afetivas com outras pessoas, sem que isso seja considerado traição ou infidelidade. Mas como fazer isso funcionar sem machucar seu parceiro? É quando é hora de definir algumas regras e fazer um acordo.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Um acordo de monogamia é um conjunto de regras e limites que o casal estabelece para garantir o respeito, a confiança e a segurança de ambos. Cada casal pode ter um compromisso diferente, com suas preferências e necessidades. O importante é que o acordo seja feito de forma honesta, clara e consensual, e que seja revisto periodicamente para ver se ainda está atendendo às expectativas.

Relacionamentos abertos são mais comuns nos casamentos de hoje. Ocorre no momento em que cada parceiro deseja um relacionamento primário ou central, com algum tipo de arranjo fluido que inclua sexo com outras pessoas. Eles não querem se esconder ou mentir sobre isso. Alguns não estão interessados em compartilhar detalhes, outros querem participar do ato. É por isso que uma discussão é importante.

Para aqueles que desejam iniciar um relacionamento aberto, a Dra. Tammy Nelson, terapeuta sexual e especialista em relacionamentos do Ashley Madison, sugere as seguintes perguntas que podem ajudar a iniciar essas conversas.

Quais são as nossas fantasias sobre sexo com outras pessoas?

Ao flertarmos com outras pessoas sentimos isso como algo ameaçador ou positivo?

O que aconteceria com nosso relacionamento se tivéssemos sentimentos por outra pessoa?

Teríamos relações sexuais junto com outras pessoas ou separadamente?

Que tipo de relação sexual teríamos com outras pessoas?

Como lidaríamos com o ciúme?

Quanto tempo e atenção daríamos a um relacionamento aberto?

Contaríamos a outras pessoas sobre nosso relacionamento aberto?

Se um relacionamento externo ameaçar nossa conexão, como lidaríamos com isso?

Poderemos amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo?

Quanto mais explícito se for sobre essas expectativas, menor a probabilidade de ser decepcionado ou traído por suposições implícitas.

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram !

Fonte: Mulher